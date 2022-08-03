Место действия – Россия. Время действия – завтра. После глобальной катастрофы, о природе которой наши герои могут лишь догадываться, большая часть населения погибла. На горах оружия, оставшегося от цивилизации, выжили только молодые и сильные. Но за пропуск в новый мир они заплатили сполна: эти люди лишились своей памяти, своего прошлого, они забыли о своей прежней жизни всe. Но к некоторым постепенно возвращается память и человеческое сознание. Наша история об этих немногих, кто частично «проснулся» и пытается найти свое место в новом мире.

