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Молодые и сильные выживут
1-й сезон

Молодые и сильные выживут (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

7.72020, Молодые и сильные выживут. Сезон 1 4 серии
Триллер, Фантастика18+

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О сериале

Место действия – Россия. Время действия – завтра. После глобальной катастрофы, о природе которой наши герои могут лишь догадываться, большая часть населения погибла. На горах оружия, оставшегося от цивилизации, выжили только молодые и сильные. Но за пропуск в новый мир они заплатили сполна: эти люди лишились своей памяти, своего прошлого, они забыли о своей прежней жизни всe. Но к некоторым постепенно возвращается память и человеческое сознание. Наша история об этих немногих, кто частично «проснулся» и пытается найти свое место в новом мире.

Страна
Россия
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодые и сильные выживут»