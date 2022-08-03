WinkСериалыМолодые и сильные выживут1-й сезон
Молодые и сильные выживут (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
7.72020, Молодые и сильные выживут. Сезон 1 4 серии
Триллер, Фантастика18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Место действия – Россия. Время действия – завтра. После глобальной катастрофы, о природе которой наши герои могут лишь догадываться, большая часть населения погибла. На горах оружия, оставшегося от цивилизации, выжили только молодые и сильные. Но за пропуск в новый мир они заплатили сполна: эти люди лишились своей памяти, своего прошлого, они забыли о своей прежней жизни всe. Но к некоторым постепенно возвращается память и человеческое сознание. Наша история об этих немногих, кто частично «проснулся» и пытается найти свое место в новом мире.
СтранаРоссия
ЖанрФантастика, Драма, Триллер
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ЕКРежиссёр
Екатерина
Краснер
- Режиссёр
Виктор
Конисевич
- Актёр
Илья
Малаков
- Актёр
Кирилл
Кяро
- АМАктёр
Александр
Маврин
- ИНАктёр
Илья
Никулин
- Актёр
Вячеслав
Манучаров
- АЛАктриса
Анна
Лаврентьева
- Актриса
Мария
Лисовая
- Актёр
Кирилл
Каганович
- Актёр
Михаил
Кремер
- ФБАктёр
Федор
Бавтриков
- АБСценарист
Александр
Бачило
- ИТСценарист
Игорь
Ткаченко
- АЛПродюсер
Александра
Любинская
- Продюсер
Ефим
Любинский
- ЛППродюсер
Леся
Паркер
- СТХудожник
Сергей
Телин
- ЕРХудожница
Евгения
Рублина
- АДМонтажёр
Алексей
Дениско
- ЛПМонтажёр
Леонид
Прокофьев
- РСОператор
Роберт
Саруханян
- АМОператор
Александр
Мартынов
- АШКомпозитор
Алексей
Шелыгин
- НДКомпозитор
Никита
Дубровина