Молодой Скала (по версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн

Рестлер, музыкант, киноактер и герой мемов – всe это Дуэйн «Скала» Джонсон. Сериал расскажет о детстве, юности и первых шагах к становлению будущей легенды. Колоритные калифорнийские 80-е и будни харизматичного парнишки, которому уготовано стать звездой, не дадут заскучать, особенно, если смотреть «Молодого Скалу» в эксклюзивной озвучке по версии Кураж-Бамбей.

