Модерн прошлого века (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
2025, Модерн прошлого века. Сезон 1 1 серия
Комедия18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ДБРежиссёр
Джеймс
Берроуз
- ШОАктриса
Шери
Отери
- РПАктриса
Ри
Перлман
- РКАктёр
Ричард
Кайнд
- Актёр
Нэйтан
Лейн
- ЗФАктёр
Зейн
Филлипс
- ЛЛАктриса
Линда
Лавин
- НЛАктёр
Нэйтан
Ли Грэм
- ПААктриса
Памела
Адлон
- Актёр
Мэтт
Бомер
- СГАктриса
Синем
Гультурк
- ДКСценарист
Дэвид
Кохэн
- СМСценарист
Сюзанн
Мартин
- ММСценарист
Макс
Мучник
- ПЧПродюсер
Питер
Чакос
- ССПродюсер
Стив
Сандовал
- ГРХудожница
Гленда
Ровелло
- ПЧМонтажёр
Питер
Чакос