Многоженец (сериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн

Главный герой нового реалити-шоу ― Коди Браун 41 года, обычный житель штата Юта. Правда, у него есть одна особенность. Коди влюбляется и сообразно религиозным убеждениям (он член секты мормонов) женится на всех понравившихся женщинах. Официально он состоит в браке с Мэри. Но, пока она была беременна первенцем, Коди привел в дом, разумеется, с ее согласия, Дженелл, которая родила пятерых детей. А вскоре появилась и третья ― Кристин, которая сейчас беременна шестым ребенком. У Мэри статус старшей жены, остальные официально являются ее «сестрами». Вот так вместе, в мире и согласии, они живут уже почти 14 лет.



