Мистер и миссис Смит (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Мистер и миссис Смит. Сезон 1
Мистер и миссис Смит
1-й сезон

2024, Mr. & Mrs. Smith 8 серий
Боевик, Триллер18+

О сериале

Двум агентам необходимо выдавать себя за пару во время опасной миссии. Ситуация осложняется тем, что новоявленные мистер и миссис Смит начинают испытывать симпатию друг к другу.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал, Триллер

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.0 IMDb

