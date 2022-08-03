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Мир Дикого Запада
2-й сезон

Мир Дикого Запада (сериал, 2018) сезон 2 смотреть онлайн

8.82018, Westworld 10 серий
Фантастика, Детектив18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

О сериале

Джонатан Нолан и Джей Джей Абрамс приглашают в футуристический парк развлечений. «Мир Дикого Запада» — это взрывной коктейль из «Бегущего по лезвию», «Черного зеркала», «Из машины» и «Парка Юрского периода». История про тематический парк, куда к андроидам приходят люди и творят с ними всe, что взбредет в голову, влюбляет в себя намертво: напряженным сюжетом, потрясающим визуальным стилем и актерской игрой. Смотрите 2 сезон сериала «Мир Дикого Запада» в подписке Amediateka на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Детектив

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мир Дикого Запада»