Wink
Сериалы
Минус один
1-й сезон

Минус один (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

2014, Минус один. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Лена и Вася счастливо женаты, у них двое детей. Но бытовой конфликт приводит к череде событий, заканчивающихся грандиозной ссорой супругов. В пылу скандала они заявляют, что прекрасно проживут друг без друга. И получают такую возможность...

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
4.0 IMDb