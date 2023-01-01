Мифы о России с Сесиль Плеже (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно
2018, Мифы о России с Сесиль Плеже. Сезон 1 6 серий
ТВ-шоу12+
Сезоны и серии
- 12+44 мин
Мифы о России с Сесиль Плеже
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 12+45 мин
Мифы о России с Сесиль Плеже
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 12+44 мин
Мифы о России с Сесиль Плеже
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 12+44 мин
Мифы о России с Сесиль Плеже
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 12+45 мин
Мифы о России с Сесиль Плеже
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 12+45 мин
Мифы о России с Сесиль Плеже
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
О сериале
Француженку Сесиль Плеже многое связывает с Россией — от места рождения до нежной сердечной привязанности.. Сесиль путешествует по самым разным регионам нашей большой страны и в юмористической форме развенчивает сложившиеся в мире стереотипы и мифы о России.
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