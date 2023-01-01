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Мифы о России с Сесиль Плеже
1-й сезон

Мифы о России с Сесиль Плеже (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

2018, Мифы о России с Сесиль Плеже. Сезон 1 6 серий
ТВ-шоу12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Француженку Сесиль Плеже многое связывает с Россией — от места рождения до нежной сердечной привязанности.. Сесиль путешествует по самым разным регионам нашей большой страны и в юмористической форме развенчивает сложившиеся в мире стереотипы и мифы о России.

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Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

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