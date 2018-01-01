Мэтлок. Сезон 1
Мэтлок
1-й сезон

Мэтлок (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

2024, Мэтлок. Сезон 1 1 серия
Драма, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

75-летняя Мэдлин Мэтлок решает вернуться к работе в престижной юридической фирме. У женщины есть свои хитрости, чтобы выигрывать дела и разоблачать неправомерные действия.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг