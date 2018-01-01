Место счастливчиков (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыМесто счастливчиков1-й сезон
2024, Место счастливчиков. Сезон 1 1 серия
Драма, Комедия18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
После смерти отца Изабелла узнает две новости: во-первых, у нее есть сводная сестра вдвое старше ее, во-вторых, теперь они вместе должны управлять баром, доставшимся им по наследству.
Рейтинг
5.9 IMDb
- ДКРежиссёр
Джоэнна
Кернс
- РКРежиссёр
Робби
Кантримэн
- ПФРежиссёр
Памела
Фрайман
- МПАктриса
Мелисса
Питерман
- РМАктриса
Риба
Макинтайр
- МГАктёр
Мэттью
Гилмор
- Актёр
Стив
Хоуи
- РЛАктёр
Рекс
Линн
- ПКАктёр
Пабло
Кастельбланко
- ЭНАктёр
Энтони
Норман
- МОАктёр
Майкл
О’Нил
- БЭАктриса
Белисса
Эскобедо
- ДТАктёр
Джералд
Токала Клиффорд
- ДРСценарист
Джемма
Роскам
- МБСценарист
Мэтт
Берри
- ФБПродюсер
Франко
Барио
- ПФПродюсер
Памела
Фрайман
- ГРХудожница
Гленда
Ровелло