Местные новости (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

Молодой парень убегает из Москвы от жесткой мамы и проблем с нелюбимым институтом к бабушке на лето в Ростов-на-Дону, южный, шумный, открытый город. Знакомится с девушкой — журналисткой местной газеты и устраивается работать в эту газету фотографом.

