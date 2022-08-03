Мерлин (сериал, 2012) сезон 3 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Продолжение фэнтези, в котором Великого Дракона озвучивает Джон Херт, известный по роли мистера Олливандера из приключенческой франшизы о Гарри Поттере. Оформляйте подписку на Wink, чтобы смотреть сериал «Мерлин» — 3 сезон онлайн в хорошем качестве доступен на нашем портале!
В третьем сезоне Леди Моргана возвращается домой, и Камелот встречает девушку с распростертыми объятиями, не подозревая о ее темных намерениях. Объединившись с Моргаузой, Моргана теперь представляет смертельную угрозу. Между тем Мерлин и Артур борются с внешними врагами и не замечают, что самая большая опасность таится в тени. Смогут ли они спасти королевство от разрушения, когда враг находится среди них?
Не упустите шанс снова окунуться в мир магии и легенд вместе с третьим сезоном драмы от создателей «Саги о Форсайтах» и «Мисс Марпл»: «Мерлин» — сериал, смотреть онлайн который можно уже сейчас на нашем видеосервисе Wink!
СтранаВеликобритания
ЖанрПриключения, Драма, Фэнтези
Рейтинг
- ДУРежиссёр
Джереми
Уэбб
- ЭТРежиссёр
Элис
Тротон
- ДМРежиссёр
Джастин
Молотников
- Актёр
Джон
Хёрт
- Актёр
Колин
Морган
- БДАктёр
Брэдли
Джеймс
- РУАктёр
Ричард
Уилсон
- ЭКАктриса
Энджел
Колби
- КМАктриса
Кэти
Макграт
- ЭХАктёр
Энтони
Хэд
- РЯАктёр
Руперт
Янг
- Актёр
Оуэн
Мэкен
- Актёр
Сантьяго
Кабрера
- ДКСценарист
Джонни
Кэппс
- ДДСценарист
Джулиан
Джонс
- ДМСценарист
Джулиан
Мерфи
- ДКПродюсер
Джонни
Кэппс
- ДМПродюсер
Джулиан
Мерфи
- АВПродюсер
Аманда
Викки
- ДРХудожник
Доминик
Робертс
- СРМонтажёр
Саймон
Реглар
- СМОператор
Сэм
МакКёрди
- РЛКомпозитор
Роберт
Лэйн
- ДГКомпозитор
Джеймс
Гослинг
- МПКомпозитор
Михал
Павличек