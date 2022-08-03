Мерлин (сериал, 2012) сезон 3 смотреть онлайн

Продолжение фэнтези, в котором Великого Дракона озвучивает Джон Херт, известный по роли мистера Олливандера из приключенческой франшизы о Гарри Поттере. Оформляйте подписку на Wink, чтобы смотреть сериал «Мерлин» — 3 сезон онлайн в хорошем качестве доступен на нашем портале!



В третьем сезоне Леди Моргана возвращается домой, и Камелот встречает девушку с распростертыми объятиями, не подозревая о ее темных намерениях. Объединившись с Моргаузой, Моргана теперь представляет смертельную угрозу. Между тем Мерлин и Артур борются с внешними врагами и не замечают, что самая большая опасность таится в тени. Смогут ли они спасти королевство от разрушения, когда враг находится среди них?



Не упустите шанс снова окунуться в мир магии и легенд вместе с третьим сезоном драмы от создателей «Саги о Форсайтах» и «Мисс Марпл»: «Мерлин» — сериал, смотреть онлайн который можно уже сейчас на нашем видеосервисе Wink!

