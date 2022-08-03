Мерлин (сериал, 2009) сезон 2 смотреть онлайн
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О сериале
Звезда исторической драмы «Великолепные Медичи» Бредли Джеймс возвращается в драме от создателей хитов «Доктор Кто» и «Аббатство Даунтон». Если любите зрелищные фэнтези, то рекомендуем смотреть сериал «Мерлин» — 2 сезон онлайн доступен в хорошем качестве на нашем видеосервисе Wink!
Во втором сезоне молодой волшебник продолжает тайную миссию в королевстве Камелот, где магия по-прежнему под запретом. Притворяясь слугой принца Артура, Мерлин использует свои силы, чтобы защитить будущего короля и его народ. Героев ждут новые испытания: от схваток с троллями и древними монстрами до разоблачения подлых заговоров. Тем временем, отношения между Артуром и Гвен принимают новый оборот, а предательство одного из друзей Мерлина обещает навсегда изменить судьбу королевства.
Не упустите следующую главу этой мистической истории: для поклонников легенд и магии 2 сезон станет настоящим открытием. «Мерлин» — сериал, смотреть онлайн который лучше в хорошем качестве в онлайн-кинотеатре Wink!
СтранаВеликобритания
ЖанрПриключения, Драма, Фэнтези
Рейтинг
- ДУРежиссёр
Джереми
Уэбб
- ЭТРежиссёр
Элис
Тротон
- ДМРежиссёр
Джастин
Молотников
- Актёр
Джон
Хёрт
- Актёр
Колин
Морган
- БДАктёр
Брэдли
Джеймс
- РУАктёр
Ричард
Уилсон
- ЭКАктриса
Энджел
Колби
- КМАктриса
Кэти
Макграт
- ЭХАктёр
Энтони
Хэд
- РЯАктёр
Руперт
Янг
- Актёр
Оуэн
Мэкен
- Актёр
Сантьяго
Кабрера
- ДКСценарист
Джонни
Кэппс
- ДДСценарист
Джулиан
Джонс
- ДМСценарист
Джулиан
Мерфи
- ДКПродюсер
Джонни
Кэппс
- ДМПродюсер
Джулиан
Мерфи
- АВПродюсер
Аманда
Викки
- ДРХудожник
Доминик
Робертс
- СРМонтажёр
Саймон
Реглар
- СМОператор
Сэм
МакКёрди
- РЛКомпозитор
Роберт
Лэйн
- ДГКомпозитор
Джеймс
Гослинг
- МПКомпозитор
Михал
Павличек