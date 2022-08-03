Звезда исторической драмы «Великолепные Медичи» Бредли Джеймс возвращается в драме от создателей хитов «Доктор Кто» и «Аббатство Даунтон». Если любите зрелищные фэнтези, то рекомендуем смотреть сериал «Мерлин» — 2 сезон онлайн доступен в хорошем качестве на нашем видеосервисе Wink!



Во втором сезоне молодой волшебник продолжает тайную миссию в королевстве Камелот, где магия по-прежнему под запретом. Притворяясь слугой принца Артура, Мерлин использует свои силы, чтобы защитить будущего короля и его народ. Героев ждут новые испытания: от схваток с троллями и древними монстрами до разоблачения подлых заговоров. Тем временем, отношения между Артуром и Гвен принимают новый оборот, а предательство одного из друзей Мерлина обещает навсегда изменить судьбу королевства.



Не упустите следующую главу этой мистической истории: для поклонников легенд и магии 2 сезон станет настоящим открытием. «Мерлин» — сериал, смотреть онлайн который лучше в хорошем качестве в онлайн-кинотеатре Wink!

