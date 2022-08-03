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Мерлин
2-й сезон

Мерлин (сериал, 2009) сезон 2 смотреть онлайн

9.52009, Merlin 13 серий
Фэнтези, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Звезда исторической драмы «Великолепные Медичи» Бредли Джеймс возвращается в драме от создателей хитов «Доктор Кто» и «Аббатство Даунтон». Если любите зрелищные фэнтези, то рекомендуем смотреть сериал «Мерлин» — 2 сезон онлайн доступен в хорошем качестве на нашем видеосервисе Wink!

Во втором сезоне молодой волшебник продолжает тайную миссию в королевстве Камелот, где магия по-прежнему под запретом. Притворяясь слугой принца Артура, Мерлин использует свои силы, чтобы защитить будущего короля и его народ. Героев ждут новые испытания: от схваток с троллями и древними монстрами до разоблачения подлых заговоров. Тем временем, отношения между Артуром и Гвен принимают новый оборот, а предательство одного из друзей Мерлина обещает навсегда изменить судьбу королевства.

Не упустите следующую главу этой мистической истории: для поклонников легенд и магии 2 сезон станет настоящим открытием. «Мерлин» — сериал, смотреть онлайн который лучше в хорошем качестве в онлайн-кинотеатре Wink!

Страна
Великобритания
Жанр
Приключения, Драма, Фэнтези

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мерлин»