Менудо: Вечно молодые (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

О взлете и падении «Menudo», одного из самых популярных бойз-бендов Латинской Америки. Полные стадионы, толпы фанатов, нескончаемые интервью и роскошная жизнь — так все выглядело со стороны. Но позже выяснилось, что менеджер команды Эдуардо Диаз чудовищно обращался со своими подопечными. Молодые пуэрториканцы прошли через сексуальное насилие и абьюз, работу на износ и унижения.



