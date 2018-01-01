Менудо: Вечно молодые (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

Wink
Менудо: Вечно молодые
1-й сезон

2022, Menudo: Forever Young 4 серии

2022, Menudo: Forever Young 4 серии
Документальный18+

О взлете и падении «Menudo», одного из самых популярных бойз-бендов Латинской Америки. Полные стадионы, толпы фанатов, нескончаемые интервью и роскошная жизнь — так все выглядело со стороны. Но позже выяснилось, что менеджер команды Эдуардо Диаз чудовищно обращался со своими подопечными. Молодые пуэрториканцы прошли через сексуальное насилие и абьюз, работу на износ и унижения.

Страна
США
Жанр
Документальный

Рейтинг

7.5 IMDb