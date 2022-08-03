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Механическая планета
1-й сезон

Механическая планета (мультсериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

2017, Clockwork Planet 12 серий
Аниме, Мультсериалы18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Действие разворачивается в мире, который был уничтожен, но затем полностью воссоздан в виде заводного механизма. В один прекрасный день на дом ученика старшей школы Наото Миуры падает чeрный ящик, внутри которого оказывается девушка-робот.

Страна
Япония
Жанр
Фантастика, Мультсериалы, Аниме

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.6 IMDb