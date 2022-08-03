WinkСериалыМеханическая планета1-й сезон
Механическая планета (мультсериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн
2017, Clockwork Planet 12 серий
Аниме, Мультсериалы18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Действие разворачивается в мире, который был уничтожен, но затем полностью воссоздан в виде заводного механизма. В один прекрасный день на дом ученика старшей школы Наото Миуры падает чeрный ящик, внутри которого оказывается девушка-робот.
СтранаЯпония
ЖанрФантастика, Мультсериалы, Аниме
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.6 IMDb