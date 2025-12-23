Медведь (сериал, 2023) сезон 2 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Советуем плотно подкрепиться перед тем, как это смотреть. «Медведь» — драматический сериал, в котором фоном выступает высокая кухня, а эмоциональным ядром — мысль о том, как важно не унывать в эпицентре хаоса и не разочаровываться даже в самых безответственных коллегах.
Кармен Берзатто всю жизнь мечтал быть признанным старшим братом, харизматичным и упрямым Майклом. Но тот никак не хотел впускать Карми в свой бизнес — бистро средней руки. Парень взбунтовался, уехал из родного Чикаго и стал одним из лучших шеф-поваров страны. После смерти брата Карми пришлось вернуться, чтобы разобраться с полученным наследством — той самой убыточной бургерной. Шеф приобрел новое оборудование, вышколил недисциплинированных поваров и начал приучать их к правилам высокой кухни. Но каждый день приносит Берзатто новые сюрпризы в виде форс-мажоров, бунтов среди сотрудников и многочисленных проверок. Сможет ли Карми спасти утопающее дело и простить брата за все, что он теперь вынужден терпеть?..
«Медведь», все серии которого напряженные, как в триллере, задевающие за живое, как в умной инди-драме, и уморительно смешные, с места в карьер берет бешеный ритм, вынуждая уже к финалу первого эпизода неистово болеть за аутсайдеров забегаловки и держать кулачки за то, чтобы их проблемный бизнес удержался на плаву.
Рейтинг
