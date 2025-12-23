Медленные лошади (сериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Шпионский триллер «Медленные лошади» — сериал, основанный на серии романов английского писателя Мика Геррона. Первый сезон проекта вышел в 2022 году, а одну из главных ролей в нем исполнил блистательный Гэри Олдман («Леон». «Пятый элемент», «Розенкранц и Гильденстерн мертвы»).
Слоу-Хаус — административное чистилище для агентов британской контрразведки MI5. Сюда попадают неудачники, которые провалили задание, но пока не «наработали» на то, чтобы их окончательно выгнали со службы. Руководит группой «медленных лошадей» циничный и грубый Джэксон Лэмб. Он издевается над подчиненными, оскорбляет их и ожидает, что те сами уйдут от скуки или разочарования. Несмотря на общую уверенность, что сотрудники отдела Слоу-Хаус ни на что не годятся, агенты регулярно оказываются в центре серьезных шпионских заговоров, которые ставят под угрозу безопасность страны.
Критики остались довольны сериалом, называя его «свежим взглядом на шпионский жанр». Смотреть «Медленные лошади» 2022 года будет интересно тем, кто любит нестандартные детективы и особенно ценит умные диалоги и хорошую актерскую игру.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДетектив, Триллер
Рейтинг
- ДЛРежиссёр
Джереми
Лавринг
- ДХРежиссёр
Джеймс
Хоуз
- СМРежиссёр
Сауль
Метцштайн
- АРРежиссёр
Адам
Рэндолл
- СРАктриса
Саския
Ривз
- КРАктёр
Крис
Райлли
- Актёр
Гари
Олдман
- РЭАктриса
Розалинд
Элизар
- ДДАктёр
Дастин
Демри-Бёрнс
- ЭЭАктриса
Эйми-Ффион
Эдвардс
- КЧАктёр
Кристофер
Чунг
- Актёр
Кадифф
Кирван
- ДЛАктёр
Джек
Лауден
- Актриса
Кристин
Скотт Томас
- ГЧСценарист
Гэби
Чьяппе
- МБСценарист
Морвенна
Бэнкс
- ЭКПродюсер
Эйн
Каннинг
- ХУМонтажёр
Харрисон
Уолл
- МХМонтажёр
Мортен
Хёйбьерг
- ДПКомпозитор
Дэниэл
Пембертон
- TКомпозитор
Toydrum