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Майские ленты (Сделано в России)
1-й сезон

Майские ленты (Сделано в России) (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

2014, Майские ленты. Сезон 1 (Сделано в России) 4 серии
Мелодрама18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

В основе сюжета — личная жизнь трeх подруг. Показаны несколько своеобразных историй о счастливых и несчастных союзах, герои которых ищут новых ощущений.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Майские ленты (Сделано в России)»