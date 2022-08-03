Маугли (мультсериал, 1967) сезон 1 смотреть онлайн
1967, Маугли. Сезон 1 4 серии
Мультсериалы, Для самых маленьких18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Советский мультсериал по рассказам Редьярда Киплинга. Маленький мальчик попадает в джунгли и спасается от гибели благодаря волчьей стае, решившей взять его на воспитание. Малышу предстоит адаптироваться в новой семье, познакомиться с другими обитателями джунглей и пережить ряд испытаний.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb
- РДРежиссёр
Роман
Давыдов
- ЛОАктриса
Люсьена
Овчинникова
- АНАктёр
Александр
Назаров
- АПАктёр
Анатолий
Папанов
- СМАктёр
Сергей
Мартинсон
- ЛКАктриса
Людмила
Касаткина
- СБАктёр
Степан
Бубнов
- ЛЛАктёр
Лев
Любецкий
- ЛБСценарист
Леонид
Белокуров
- РКСценарист
Редьярд
Киплинг
- АЗПродюсер
А.
Зорина
- ПРХудожник
Петр
Репкин
- АВХудожник
Александр
Винокуров
- ЛГМонтажёр
Любовь
Георгиева
- ЕПОператор
Елена
Петрова
- СГКомпозитор
Софья
Губайдулина