Советский мультсериал по рассказам Редьярда Киплинга. Маленький мальчик попадает в джунгли и спасается от гибели благодаря волчьей стае, решившей взять его на воспитание. Малышу предстоит адаптироваться в новой семье, познакомиться с другими обитателями джунглей и пережить ряд испытаний.

