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Маугли
1-й сезон

Маугли (мультсериал, 1967) сезон 1 смотреть онлайн

1967, Маугли. Сезон 1 4 серии
Мультсериалы, Для самых маленьких18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Советский мультсериал по рассказам Редьярда Киплинга. Маленький мальчик попадает в джунгли и спасается от гибели благодаря волчьей стае, решившей взять его на воспитание. Малышу предстоит адаптироваться в новой семье, познакомиться с другими обитателями джунглей и пережить ряд испытаний.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Приключения, Мультсериалы, Для самых маленьких

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маугли»