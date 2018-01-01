Matchroom USA. Канело Альварес vs Авни Йылдырым (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

Главный бой большого боксeрского вечера в Майами, в котором звезда мирового бокса и самый известный из действующих боксeров Сауль Альварес противостоит турку Авни Йылдырыму. Для Сауля это второй бой за два месяца, для Йылдырыма – возвращение на профессиональный ринг после поражения от Диррелла в 2019 году.

