Машины сказки (мультсериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн

2011, Машины сказки. Сезон 1 26 серий
Мультсериалы0+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Разносторонняя героиня открывает новую грань своего таланта. Маша – просто потрясающая рассказчица! В каждой серии она знакомит своих кукол с известными русскими сказками, добавляя в них собственные фантазии и незаурядные выводы, которые покорят как юных зрителей, так и их родителей.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.2 IMDb