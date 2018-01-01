WinkДетямМашины сказки1-й сезон
Машины сказки (мультсериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн
2011, Машины сказки. Сезон 1 26 серий
Мультсериалы0+
Этот сезон пока недоступен
Разносторонняя героиня открывает новую грань своего таланта. Маша – просто потрясающая рассказчица! В каждой серии она знакомит своих кукол с известными русскими сказками, добавляя в них собственные фантазии и незаурядные выводы, которые покорят как юных зрителей, так и их родителей.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.2 IMDb