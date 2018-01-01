Маша и Медведь (мультсериал, 2014) сезон 6 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Возвращение непоседливой Маши и ее доброго лесного друга. Оставайтесь с нами, чтобы смотреть мультик «Маша и Медведь» — 6 сезон доступен онлайн и в хорошем качестве на видеосервисе Wink! В шестом сезоне мультсериала Маша становится мудрее: девчушка-хохотушка уже гораздо меньше шалит, но продолжает радовать зрителей детской непосредственностью и игривостью. Маша учится строить отношения с друзьями и заботиться о других. Среди увлекательных сюжетов вас ждет Розочка, которая мечтает научиться летать, Тигр с новыми фокусами, а также милый Пингвиненок и даже обленившиеся Пчелки. Дети от души посмеются над нелепыми и комичными ситуациями, а взрослые оценят тонкие отсылки к известным произведениям. Не упускайте возможность подарить улыбку себе и ребенку — включайте мультфильм «Маша и Медведь». Новые серии 2023 года уже сейчас можно смотреть всей семьей онлайн и в хорошем качестве на нашем видеосервисе Wink!
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
Рейтинг
- ОКРежиссёр
Олег
Кузовков
- ОУРежиссёр
Олег
Ужинов
- ДЧРежиссёр
Денис
Червяцов
- МНРежиссёр
Марина
Нефедова
- АКАктриса
Алина
Кукушкина
- ВСАктриса
Варвара
Саранцева
- ЮЗАктриса
Юлия
Зуникова
- БКАктёр
Борис
Кутневич
- ЭНАктёр
Эдуард
Назаров
- МКАктёр
Марк
Кутневич
- ИКАктриса
Ирина
Кукушкина
- ЕКАктриса
Екатерина
Кутневич
- ПЧАктёр
Прохор
Чеховской
- ДВАктёр
Диомид
Виноградов
- ОКСценарист
Олег
Кузовков
- ОУСценарист
Олег
Ужинов
- НРСценарист
Наталья
Румянцева
- ДЧСценарист
Денис
Червяцов
- АДПродюсер
Андрей
Добрунов
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Ловейко
- ОКПродюсер
Олег
Кузовков
- МРПродюсер
Марина
Ратина
- ИТХудожник
Илья
Трусов
- АХХудожник
Александр
Храмцов
- НКХудожница
Наталья
Курбатова
- ЮИХудожница
Юлия
Ивашкина
- ВБКомпозитор
Василий
Богатырёв