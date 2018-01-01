Wink
Маша и медведь. Новогодние выпуски
1-й сезон

Маша и медведь. Новогодние выпуски (мультсериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

2019, Маша и медведь. Новогодние выпуски. Сезон 1 10 серий
Мультсериалы0+

О сериале

Популярнейший российский мультсериал приглашает юных зрителей отправиться в незабываемое новогоднее путешествие с любимыми героями. Озорная Маша и мудрый Медведь провели не один Новый год вместе, и каждый раз праздник был наполнен приключениями. Доказательство – в праздничных спецвыпусках.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маша и медведь. Новогодние выпуски»