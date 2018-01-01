Wink
Марс
1-й сезон

Марс (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

2016, Mars 7 серий
Фантастика, Приключения12+

О сериале

Научно-фантастический сериал от National Geographic рассказывает о подготовке первой экспедиции на Марс и предполагает, что может произойти после высадки астронавтов на Красной планете. Вымысел создателей подкрепляется документальными сюжетами и комментариями ученых.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Приключения, Драма

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

