Маркус
1-й сезон

Маркус (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

2019, Markus 8 серий
Детектив, Мелодрама18+

О сериале

Пять лет назад сына Полины похитили прямо из детского сада. Увидев мальчика в выпуске новостей, она идет в полицию и просит возобновить поиски, но у нее не хватает доказательств. Помочь Полине вызывается бывший майор полиции, который уверен, что напал на след преступной группировки, зарабатывающей на продаже детей.

Страна
Латвия, Украина
Жанр
Мелодрама, Детектив

Рейтинг

7.1 IMDb

