Маркус (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

2019, Markus 8 серий
Детектив, Мелодрама18+
О сериале
Пять лет назад сына Полины похитили прямо из детского сада. Увидев мальчика в выпуске новостей, она идет в полицию и просит возобновить поиски, но у нее не хватает доказательств. Помочь Полине вызывается бывший майор полиции, который уверен, что напал на след преступной группировки, зарабатывающей на продаже детей.
Рейтинг
7.1 IMDb
- ААРежиссёр
Антон
Азаров
- ЕРАктриса
Евгения
Розанова
- Актёр
Кирилл
Рубцов
- РЛАктёр
Рихард
Леперс
- Актриса
Ольга
Морозова
- ЛРАктриса
Лилия
Ребрик
- ЕШАктриса
Ева
Шевченко-Головко
- МКАктёр
Михаил
Кукуюк
- АСАктёр
Антон
Соловей
- Актёр
Денис
Мартынов
- КМАктриса
Ксения
Мишина
- ИВСценарист
Игорь
Волков
- ВССценарист
Владимир
Скиба
- ААСценарист
Антон
Азаров
- ИВПродюсер
Игорь
Волков
- АЧКомпозитор
Александр
Чёрный
- ИВКомпозитор
Игорь
Волков