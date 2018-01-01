Wink
Детям
Маниф ТВ
1-й сезон

Маниф ТВ (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

2014, Маниф ТВ. Сезон 1 15 серий
Блог12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

"Рукавички" - это видео блог обо всем, что можно сделать своими руками. В каждой серии мы пробуем воплотить в жизнь какую-либо идею и рассказываем обо всех особенностях и тонкостях процесса. Проект "Рукавички" для тех, кто стремится преобразовать действительность вокруг себя: научиться создавать элементы декора, готовить простые и интересные блюда, превращать скучные предметы мебели в яркие акценты интерьера.

Жанр
Блог

Рейтинг