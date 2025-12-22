Мандалорец. Сезон 4
Мандалорец
4-й сезон

Мандалорец (сериал, 2019) сезон 4 смотреть онлайн

9.22019, The Mandalorian 1 серия
Фантастика, Фэнтези18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Одинокий мандалорец-наёмник живёт на краю обитаемой галактики, куда не дотягивается закон Новой Республики. Представитель некогда могучей расы благородных воинов теперь вынужден влачить жалкое существование среди отбросов общества.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.6 IMDb

