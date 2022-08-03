WinkСериалыМама (сериал)1-й сезон
Мама (сериал) (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн
2018, Мама (сериал). Сезон 1 4 серии
18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
В центре истории – взаимоотношения молодой мамы со своей 14-летней дочерью, которая на самом деле считает свою мать старшей сестрой, а своих бабушку и деда – настоящими родителями.
СтранаРоссия
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
4.8 IMDb
- Режиссёр
Кирилл
Плетнёв
- Актриса
Светлана
Ходченкова
- СЛАктриса
Стефания
Лебедева
- ОСАктриса
Ольга
Сирина
- Актёр
Валерий
Баринов
- Актриса
Ольга
Лапшина
- ЕПАктёр
Егор
Подгородинский
- МААктриса
Мария
Алексеева
- ЛКАктриса
Лена
Каменская
- АЗАктёр
Антон
Захаров
- ВМАктёр
Вася
Моряков
- Сценарист
Кирилл
Плетнёв
- ДЯПродюсер
Дмитрий
Якунин
- ФАПродюсер
Филипп
Абрютин
- Продюсер
Кирилл
Плетнёв
- ГСПродюсер
Георгий
Солдатов
- РХХудожница
Регина
Хомская
- Композитор
Андрей
Суротдинов
- Композитор
Григорий
Калинин