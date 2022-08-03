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Мама (сериал)
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Мама (сериал) (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

2018, Мама (сериал). Сезон 1 4 серии
18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

В центре истории – взаимоотношения молодой мамы со своей 14-летней дочерью, которая на самом деле считает свою мать старшей сестрой, а своих бабушку и деда – настоящими родителями.

Страна
Россия

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мама (сериал)»