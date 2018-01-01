Маленькие пташки (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

В основе сюжета «Маленьких пташек» лежит одноименный скандальный сборник эротических рассказов Анаис Нин, опубликованный после смерти писательницы. Главную роль в сериале исполнила одна их самых востребованных британских актрис Джуно Темпл, известная по фильмам «Малефисента» и «Господин Никто».



В 1 сезоне «Маленьких пташек» разворачивается история о двух девушках, приехавших в африканский городок Танжер в поисках независимости, свободы и ярких впечатлений. Им предстоит понять сущность их женской природы, разобраться в собственной сексуальности и освободиться от общественных стереотипов того времени.


