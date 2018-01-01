Маленькие пташки (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
О сериале
В основе сюжета «Маленьких пташек» лежит одноименный скандальный сборник эротических рассказов Анаис Нин, опубликованный после смерти писательницы. Главную роль в сериале исполнила одна их самых востребованных британских актрис Джуно Темпл, известная по фильмам «Малефисента» и «Господин Никто».
В 1 сезоне «Маленьких пташек» разворачивается история о двух девушках, приехавших в африканский городок Танжер в поисках независимости, свободы и ярких впечатлений. Им предстоит понять сущность их женской природы, разобраться в собственной сексуальности и освободиться от общественных стереотипов того времени. Оставьте предрассудки вместе с главными героинями: открывайте сериал «Маленькие пташки» 1 сезон и смотрите онлайн на Wink!
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама, Мелодрама
- СПРежиссёр
Стэйси
Пассон
- Актриса
Джуно
Темпл
- ЮМАктриса
Юмна
Марван
- ХСАктёр
Хью
Скиннер
- РААктёр
Рафаэль
Аклок
- ЖБАктёр
Жан-Марк
Барр
- НСАктриса
Нина
Сосанья
- КЛАктёр
Камель
Лабруди
- МЛАктёр
Мэтт
Лауриа
- СГСценарист
Стэйси
Грегг
- АНСценарист
Анаис
Нин
- ПКПродюсер
Питер
Карлтон
- ХМПродюсер
Хосе
Мария Гонсалес Синде
- МХПродюсер
Марк
Херберт
- АПХудожница
Анна
Притчард