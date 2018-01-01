Wink
Сериалы
Маленькие пташки
1-й сезон

Маленькие пташки (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

6.42020, Little Birds 6 серий
Мелодрама, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

В основе сюжета «Маленьких пташек» лежит одноименный скандальный сборник эротических рассказов Анаис Нин, опубликованный после смерти писательницы. Главную роль в сериале исполнила одна их самых востребованных британских актрис Джуно Темпл, известная по фильмам «Малефисента» и «Господин Никто».

В 1 сезоне «Маленьких пташек» разворачивается история о двух девушках, приехавших в африканский городок Танжер в поисках независимости, свободы и ярких впечатлений. Им предстоит понять сущность их женской природы, разобраться в собственной сексуальности и освободиться от общественных стереотипов того времени. Оставьте предрассудки вместе с главными героинями: открывайте сериал «Маленькие пташки» 1 сезон и смотрите онлайн на Wink!

Страна
Великобритания
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.9 IMDb