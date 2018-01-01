Wink
Детям
Маленькая школа Хелен
1-й сезон

Маленькая школа Хелен (мультсериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

8.02017, Helen's Little School 52 серии
Мультсериалы, Семейный0+

О сериале

Хелен, маленькая 5-летняя любознательная девочка, которая вечно открывает для себя что-то новое, поэтому придумывает различные уроки для своих игрушечных друзей. Но, так как у неe ещe нет опыта настоящей школьной учительницы, Хелен приходится преодолевать различные трудности, которые устраивают ей еe ученики.

Страна
Франция
Жанр
Семейный, Мультсериалы

Рейтинг