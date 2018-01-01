Макс и полурыцари (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Макс и полурыцари. Сезон 1
Макс и полурыцари
1-й сезон

2024, Макс и полурыцари. Сезон 1 1 серия
Комедия, Семейный18+

О сериале

Макс и полурыцари с командой отправляются в фантастическое путешествие, чтобы спасти Байджовию.

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Семейный, Боевик, Приключения

Рейтинг

6.7 IMDb