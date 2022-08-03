Мадагаскар: Маленькие и дикие (мультсериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
8.02020, Madagascar: A Little Wild 26 серий
Мультсериалы, Для самых маленьких6+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Ранние годы героев Мадагаскара, льва Алекса, зебры Марти, жирафа Мелмана и бегемота Глории, в зоопарке Центрального парка Нью-Йорка.
СтранаСША, Канада
ЖанрКомедия, Мюзикл, Приключения, Мультсериалы, Для самых маленьких
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ТСРежиссёр
Т.Дж.
Салливан
- ШБАктриса
Шейлин
Бектон
- ТЧАктёр
Такер
Чандлер
- ЛЛАктёр
Люк
Лоу
- АОАктёр
Амир
О’Нил
- ККАктриса
Кендес
Козак
- ЭПАктёр
Эрик
Петерсон
- ЖГАктриса
Жасмин
Гейтвуд
- ЧААктёр
Чарльз
Адлер
- ТВАктёр
Тру
Валентино
- РССценарист
Рокси
Саймонс
- ЛЗСценарист
Лаура
Зак
- СЭПродюсер
Сауль
Эндрю Блинкофф
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- АПАктриса дубляжа
Анастасия
Портная
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- Актриса дубляжа
Анастасия
Фомичёва
- ЮЧАктриса дубляжа
Юлия
Черкасова
- МБМонтажёр
Мэтт
Барриос
- ФВКомпозитор
Фредерик
Видман