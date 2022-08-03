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Мадагаскар: Маленькие и дикие
1-й сезон

Мадагаскар: Маленькие и дикие (мультсериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

8.02020, Madagascar: A Little Wild 26 серий
Мультсериалы, Для самых маленьких6+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Ранние годы героев Мадагаскара, льва Алекса, зебры Марти, жирафа Мелмана и бегемота Глории, в зоопарке Центрального парка Нью-Йорка.

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Мюзикл, Приключения, Мультсериалы, Для самых маленьких

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мадагаскар: Маленькие и дикие»