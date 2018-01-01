Wink
Сериалы
Лжец
2-й сезон

Лжец (сериал, 2020) сезон 2 смотреть онлайн

7.92020, Liar 6 серий
Триллер, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Отточенный триллер в лучших британских традициях. Лора и Эндрю — два состоявшихся профессионала. Она работает учительницей, он добился больших успехов в хирургии. Между ними промелькнет искра, однако их первое свидание будет окутано роковой ложью, которая запустит цепь неприятных и даже опасных событий…

Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.1 IMDb