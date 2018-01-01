Лжец (сериал, 2020) сезон 2 смотреть онлайн
7.92020, Liar 6 серий
Триллер, Криминал18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Отточенный триллер в лучших британских традициях. Лора и Эндрю — два состоявшихся профессионала. Она работает учительницей, он добился больших успехов в хирургии. Между ними промелькнет искра, однако их первое свидание будет окутано роковой ложью, которая запустит цепь неприятных и даже опасных событий…
СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Драма, Триллер
6.8 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ДСРежиссёр
Джеймс
Стронг
- ДФАктриса
Джоэнн
Фрогатт
- ЙГАктёр
Йоан
Гриффит
- ЗТАктриса
Зои
Таппер
- ДУАктёр
Дэниэл
Уэбб
- РКАктёр
Ричи
Кэмбпелл
- ШКАктриса
Шелли
Конн
- ДФАктёр
Джэми
Флэттерс
- Актёр
Уоррен
Браун
- ОМАктёр
Оливер
Молтман
- ГУСценарист
Гарри
Уильямс
- ДУСценарист
Джек
Уильямс
- ДСПродюсер
Джеймс
Стронг
- ГУПродюсер
Гарри
Уильямс
- ДУПродюсер
Джек
Уильямс
- СЛПродюсер
Сини
Лю
- СБОператор
Сорен
Бэй
- ГГКомпозитор
Глен
Грегори