Первоклассный британский сериал о детективе с талантом Шерлока Холмса и харизмой Идриса Эльбы. Джон Лютер – старший инспектор полиции Лондона, раскрывающий даже самые запутанные преступления. Он блестяще разбирается в поведении психопатов, ведь и сам страдает от психологических проблем.

