Лютер (сериал, 2013) сезон 3 смотреть онлайн
2013, Luther 4 серии
Детектив, Триллер18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Первоклассный британский сериал о детективе с талантом Шерлока Холмса и харизмой Идриса Эльбы. Джон Лютер – старший инспектор полиции Лондона, раскрывающий даже самые запутанные преступления. Он блестяще разбирается в поведении психопатов, ведь и сам страдает от психологических проблем.
СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Драма, Детектив, Триллер
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.4 IMDb
- СМРежиссёр
Сэм
Миллер
- БКРежиссёр
Брайан
Кирк
- СШРежиссёр
Стефан
Шварц
- Актёр
Идрис
Эльба
- ДКАктёр
Дермот
Краули
- МСАктёр
Майкл
Смайли
- Актёр
Уоррен
Браун
- РУАктриса
Рут
Уилсон
- ПМАктёр
Пол
МакГанн
- НААктриса
Никки
Амука-Бёрд
- Актёр
Стивен
Макинтош
- СРАктриса
Саския
Ривз
- ИВАктриса
Индира
Варма
- НКСценарист
Нил
Кросс
- НКПродюсер
Нил
Кросс
- Продюсер
Идрис
Эльба
- ФДПродюсер
Филиппа
Джиллз
- ПКХудожник
Пол
Кросс
- КВМонтажёр
Кэти
Вейланд
- ВБМонтажёр
Виктория
Бойделл
- ДКОператор
Джулиан
Корт
- ДКОператор
Джон
Конрой
- ДПОператор
Джон
Парду