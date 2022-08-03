Люди (сериал, 2016) сезон 2 смотреть онлайн
8.92016, Humans 8 серий
Фантастика, Драма18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Научно-фантастическая драма об искусственных людях 2 сезон бесплатного онлайн сериала «Люди» уже на нашем портале в высоком качестве!
СтранаВеликобритания, США, Швеция
ЖанрФантастика, Драма
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.9 IMDb
- ЧМРежиссёр
Чина
Му-Ен
- ДНРежиссёр
Дэниэл
Неттхейм
- Актриса
Джемма
Чан
- Актёр
Том
Гудман-Хилл
- КПАктриса
Кэтрин
Паркинсон
- ЛКАктриса
Люси
Карлесс
- Актёр
Колин
Морган
- ЭБАктриса
Эмили
Беррингтон
- НМАктёр
Нил
Мэскелл
- РБАктриса
Рут
Брэдли
- ИДАктёр
Иванно
Джеремайя
- ДУАктёр
Дэниэл
Уэбб
- ЛЛСценарист
Ларс
Лундстрём
- ЛЛПродюсер
Ларс
Лундстрём
- ДЛХудожник
Дик
Ланн
- ХМХудожник
Хейден
Мэтьюз
- БЙМонтажёр
Бен
Йетс
- КМОператор
Киран
МакГиган
- УПОператор
Уршуля
Понтикос