Wink
Сериалы
Любовницы
1-й сезон

Любовницы (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

2013, Mistresses 13 серий
Триллер, Мелодрама18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

В центре сюжета находятся жизни четырeх подруг, каждая из которой находится в сложных и опасных отношениях...

Страна
Великобритания, США
Жанр
Драма, Мелодрама, Триллер

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Любовницы»