Любовницы (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн
2013, Mistresses 13 серий
Триллер, Мелодрама18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
В центре сюжета находятся жизни четырeх подруг, каждая из которой находится в сложных и опасных отношениях...
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДрама, Мелодрама, Триллер
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ДСРежиссёр
Джон
Скотт
- КМРежиссёр
Константин
Макрис
- КМРежиссёр
Крис
Мисиано
- ХДРежиссёр
Холли
Дэйл
- КЮАктриса
Ким
Юн-джин
- РЭАктриса
Рошелль
Эйтс
- ДМАктриса
Джесс
Макаллан
- БТАктёр
Бретт
Такер
- КМАктриса
Корина
Мессиа
- Актёр
Джейсон
Уинстон Джордж
- АМАктриса
Алисса
Милано
- РМАктёр
Роб
Майес
- ДХАктёр
Джастин
Хартли
- Актёр
Мэттью
Дель Негро
- Сценарист
С.Дж.
Кларксон
- РМПродюсер
Рина
Мимун
- ДРПродюсер
Дуглас
Рэй
- КСПродюсер
К.Й.
Стейнберг
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- НКАктриса дубляжа
Наталья
Кудрявцева
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- МСХудожник
Марк
Сэттерли
- ВПХудожница
Виктория
Пол
- ССХудожник
Стивен
Сторер
- ВЭХудожник
Вон
Эдвардс
- ГГОператор
Грег
Гардинер
- ДВОператор
Дерик
В. Ундершульц
- ДБОператор
Джон
Б. Аронсон
- РСКомпозитор
Роб
Симонсен