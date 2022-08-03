Третья часть эмоционального драматического сериала о запретной любви раскрывает перед зрителями сложные последствия решений героев. Их жизни продолжают переплетаться в запутанном клубке лжи, измен и страсти, что можно увидеть в драме «Любовники» — 3 сезон ждет вас онлайн на Wink.



В третьем сезоне Ноа старается наладить свою жизнь после тюрьмы, однако его преследует загадочный незнакомец. Отношения между Эллисон и Коулом становятся все более напряженными, но женщина прикладывает все усилия, чтобы восстановить связь с бывшем мужем и дочерью. Тем временем Хелен продолжает бороться с последствиями развода и заводит роман с доктором Виком.



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