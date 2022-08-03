Любовники (сериал, 2016) сезон 3 смотреть онлайн
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О сериале
Третья часть эмоционального драматического сериала о запретной любви раскрывает перед зрителями сложные последствия решений героев. Их жизни продолжают переплетаться в запутанном клубке лжи, измен и страсти, что можно увидеть в драме «Любовники» — 3 сезон ждет вас онлайн на Wink.
В третьем сезоне Ноа старается наладить свою жизнь после тюрьмы, однако его преследует загадочный незнакомец. Отношения между Эллисон и Коулом становятся все более напряженными, но женщина прикладывает все усилия, чтобы восстановить связь с бывшем мужем и дочерью. Тем временем Хелен продолжает бороться с последствиями развода и заводит роман с доктором Виком.
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Рейтинг
- ДРРежиссёр
Джеффри
Рейнер
- ДДРежиссёр
Джон
Дал
- Режиссёр
Колин
Бакси
- РФРежиссёр
Райан
Флек
- Актёр
Доминик
Уэст
- МТАктриса
Мора
Тирни
- ДГАктриса
Джулия
Голден Теллес
- ДСАктёр
Джэдон
Сэнд
- Актёр
Джошуа
Джексон
- РУАктриса
Рут
Уилсон
- ДРАктёр
Джейк
Ричард Сичильяно
- Актриса
Каталина
Сандино Морено
- ОМАктёр
Омар
Метуолли
- ЛКАктриса
Лея
Кэтлетт
- АЭСценарист
Аня
Эпштейн
- СЗСценарист
Стью
Зичерман
- ЭОСценарист
Эрик
Овермиер
- СТПродюсер
Сара
Трим
- ХЛПродюсер
Хагай
Леви
- ДГПродюсер
Дэвид
Генри Хван
- ФВХудожник
Форд
Вилер
- КМХудожница
Келли
МакГихи
- КТХудожник
Кевин
Томпсон
- ККМонтажёр
Кэрол
Кравец
- СФОператор
Стефен
Фирберг
- ДДОператор
Джим
Дено
- МЗКомпозитор
Марсело
Зарвос