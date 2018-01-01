Лунный Ландшафт (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыЛунный Ландшафт1-й сезон
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Поисковая группа Лунный ландшафт приветствует Вас на своeм канале. Здесь будут выкладываться видео раскопок с мест боeв Великой отечественной войны. Т.к. члены поисковой группы являются официальными поисковиками, то первоочередной задачей является поиск пропавших без вести солдат в годы войны, однако видео с останками солдат показаны не будут по этическим соображениям. Не всю деятельность группы удаeтся снимать на видео, но мы постараемся размещать как можно больше материала. В комментариях всегда можно задать интересующие Вас вопросы, высказать пожелания или замечания. Надеемся, что Вам будет интересно