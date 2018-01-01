Лунная девочка и ДиноДьявол. Сезон 1
Wink
Сериалы
Лунная девочка и ДиноДьявол
1-й сезон

Лунная девочка и ДиноДьявол (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

2023, Лунная девочка и ДиноДьявол. Сезон 1 1 серия
Фантастика, Фэнтези18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

13-летняя Лунелла обладает невероятным интеллектом и суперсилой. Вместе с лучшим другом, огромным красным динозавром, она спасает современный Нью-Йорк от злодеев.

Сериал Лунная девочка и ДиноДьявол 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США, Австралия
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Лунная девочка и ДиноДьявол»