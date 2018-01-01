Лунная девочка и ДиноДьявол (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
2023, Лунная девочка и ДиноДьявол. Сезон 1 1 серия
Фантастика, Фэнтези18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
13-летняя Лунелла обладает невероятным интеллектом и суперсилой. Вместе с лучшим другом, огромным красным динозавром, она спасает современный Нью-Йорк от злодеев.
СтранаСША, Австралия
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
- ДУАктриса
Даймонд
Уайт
- Актриса
Элфри
Вудард
- ЖФАктёр
Жермен
Фаулер
- КБАктриса
Кимберли
Брукс
- ЛБАктриса
Либэ
Барер
- Актёр
Лоренс
Фишбёрн
- СЗАктриса
Сашир
Замата
- ФТАктёр
Фред
Таташиор
- МЧАктёр
Майкл
Чимино
- ГЭАктёр
Гари
Энтони Уильямс
- СЛСценарист
Стив
Лотер
- ЛХСценарист
Лиз
Хара
- Продюсер
Лоренс
Фишбёрн
- РКПродюсер
Родни
Клоден
- ХЛХудожник
Хосе
Лопез
- СПМонтажёр
Сандра
Пауэрс
- РСКомпозитор
Рафаэль
Саадик