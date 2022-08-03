Лондонский шпион (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыЛондонский шпион1-й сезон
2015, London Spy 5 серий
Триллер, Криминал18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
События разворачиваются вокруг случайной романтической встречи двух парней из совершенно разных слоев общества. Один из них служит в Секретной разведывательной службе МИ-6, а другой полностью погружен в мир танца в юношеской клубной тусовке. Общительный, веселый, романтичный и легкомысленный Дэнни влюбляется в загадочного и замкнутого Алекса. В тот момент, когда они оба понимают, что их отношения перерастают в настоящую любовь, Алекс внезапно исчезает. Неопытный Дэнни бросается на поиски друга в запутанном мире британской разведки и встает перед дилеммой: готов ли он продолжать двигаться вперед в поисках истины.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ЯВРежиссёр
Якоб
Вербрюгген
- Актёр
Бен
Уишоу
- Актёр
Эдвард
Холкрофт
- Актёр
Джим
Бродбент
- ЗЦАктриса
Зринка
Цвитешич
- ССАктриса
Саманта
Спиро
- ХУАктриса
Харриет
Уолтер
- ДААктёр
Джозеф
Алтин
- РКАктёр
Ричард
Каннингэм
- Актёр
Эдриан
Лестер
- ДХАктёр
Дэвид
Хейман
- ТРСценарист
Том
Роб Смит
- Продюсер
Тим
Беван
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- ГХПродюсер
Гай
Хили
- ЛХХудожница
Лиза
Холл
- ВБМонтажёр
Виктория
Бойделл
- КЧКомпозитор
Кифес
Чанция
- ДХКомпозитор
Дэвид
Холмс