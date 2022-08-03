Лондонский шпион (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

События разворачиваются вокруг случайной романтической встречи двух парней из совершенно разных слоев общества. Один из них служит в Секретной разведывательной службе МИ-6, а другой полностью погружен в мир танца в юношеской клубной тусовке. Общительный, веселый, романтичный и легкомысленный Дэнни влюбляется в загадочного и замкнутого Алекса. В тот момент, когда они оба понимают, что их отношения перерастают в настоящую любовь, Алекс внезапно исчезает. Неопытный Дэнни бросается на поиски друга в запутанном мире британской разведки и встает перед дилеммой: готов ли он продолжать двигаться вперед в поисках истины.

