Локерби: В поисках правды (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

21 декабря 1988 года через 58 минут после взлёта рейс PA103 авиакомпании Pan Am взрывается над шотландским городом Локерби. 259 человек погибает в воздухе и 11 на земле. Потерявший дочь доктор Джим Свайр ищет справедливости вместе с женой Джейн.



Сериал Локерби: В поисках правды 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.