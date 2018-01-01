Локерби: В поисках правды. Сезон 1
Wink
Сериалы
Локерби: В поисках правды
1-й сезон

Локерби: В поисках правды (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

2025, Локерби: В поисках правды. Сезон 1 1 серия
Драма, Исторический18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

21 декабря 1988 года через 58 минут после взлёта рейс PA103 авиакомпании Pan Am взрывается над шотландским городом Локерби. 259 человек погибает в воздухе и 11 на земле. Потерявший дочь доктор Джим Свайр ищет справедливости вместе с женой Джейн.

Сериал Локерби: В поисках правды 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Исторический, Драма, Детектив

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.4 IMDb