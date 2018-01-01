WinkСериалыЛокерби: В поисках правды1-й сезон
Локерби: В поисках правды (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
2025, Локерби: В поисках правды. Сезон 1 1 серия
Драма, Исторический18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
21 декабря 1988 года через 58 минут после взлёта рейс PA103 авиакомпании Pan Am взрывается над шотландским городом Локерби. 259 человек погибает в воздухе и 11 на земле. Потерявший дочь доктор Джим Свайр ищет справедливости вместе с женой Джейн.
Сериал Локерби: В поисках правды 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрИсторический, Драма, Детектив
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.4 IMDb