Листьев. Новый взгляд (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Расследование причин смерти Владислава Листьева. Прошло 25 лет, но виновных в самом громком заказном убийстве в России 1990-х не нашли. Или не хотели? Или нашли, но молчат? Родион решил провести свое расследование. Он хочет узнать имя заказчика. Полгода работы, десятки интервью с коллегами, друзьями и близкими Листьева, следователями, которые вели дело. И каждый отвечает на главный вопрос: кто убил Влада Листьева?

