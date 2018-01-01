Личные обстоятельства. Сезон 1
Wink
Сериалы
Личные обстоятельства
1-й сезон

Личные обстоятельства (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

8.92012, Личные обстоятельства. Сезон 1 8 серий
Мелодрама, Криминал16+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Врач Герман Кузнецов становится свидетелем ДТП: пьяная дочь олигарха Сундукова врезается в стоящую на перекрестке легковушку. Двое погибших, 8-летнюю девочку после помощи Германа в тяжелом состоянии отправляют в больницу.

Пытаясь осадить наглую виновницу аварии, Кузнецов срывается и бьет девицу по лицу. Полиция составляет протокол. Один из свидетелей, трагедии мотоциклист Вася снимает все происходящее на мобильный телефон и через час выкладывает свой репортаж в Интернете.

Кузнецов как обычно продолжает заниматься своей медициной, но вечером следующего дня, его похищают охранники Сундукова...

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Мелодрама

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Личные обстоятельства»