Личные обстоятельства (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

Врач Герман Кузнецов становится свидетелем ДТП: пьяная дочь олигарха Сундукова врезается в стоящую на перекрестке легковушку. Двое погибших, 8-летнюю девочку после помощи Германа в тяжелом состоянии отправляют в больницу.



Пытаясь осадить наглую виновницу аварии, Кузнецов срывается и бьет девицу по лицу. Полиция составляет протокол. Один из свидетелей, трагедии мотоциклист Вася снимает все происходящее на мобильный телефон и через час выкладывает свой репортаж в Интернете.



Кузнецов как обычно продолжает заниматься своей медициной, но вечером следующего дня, его похищают охранники Сундукова...

