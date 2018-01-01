Личные обстоятельства (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыЛичные обстоятельства1-й сезон
8.92012, Личные обстоятельства. Сезон 1 8 серий
Мелодрама, Криминал16+
О сериале
Врач Герман Кузнецов становится свидетелем ДТП: пьяная дочь олигарха Сундукова врезается в стоящую на перекрестке легковушку. Двое погибших, 8-летнюю девочку после помощи Германа в тяжелом состоянии отправляют в больницу.
Пытаясь осадить наглую виновницу аварии, Кузнецов срывается и бьет девицу по лицу. Полиция составляет протокол. Один из свидетелей, трагедии мотоциклист Вася снимает все происходящее на мобильный телефон и через час выкладывает свой репортаж в Интернете.
Кузнецов как обычно продолжает заниматься своей медициной, но вечером следующего дня, его похищают охранники Сундукова...
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
5.4 IMDb
- АЛРежиссёр
Алексей
Лебедев
- Актёр
Владимир
Меньшов
- Актриса
Олеся
Судзиловская
- Актёр
Андрей
Соколов
- Актриса
Валентина
Лукащук
- Актёр
Игорь
Николаев
- НПАктриса
Нелли
Попова
- ИКАктёр
Иван
Краско
- ФЧАктёр
Филипп
Чевычелов
- ИСАктриса
Ирина
Сотикова
- ТТАктриса
Татьяна
Ткач
- ВССценарист
Владимир
Сотников
- ТССценарист
Татьяна
Сотникова
- Продюсер
Влад
Фурман
- Продюсер
Анатолий
Чижиков
- НЧПродюсер
Наталья
Чижикова
- СКПродюсер
Сергей
Куликов
- ВЮХудожник
Владимир
Южаков
- ДМОператор
Димитрий
Масс
- АМКомпозитор
Артур
Мкртчян