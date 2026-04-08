Քիմիայի դասեր Lessons in Chemistry (Уроки химии). Сезон 1
Wink
Сериалы
Քիմիայի դասեր Lessons in Chemistry (Уроки химии)
1-й сезон

Քիմիայի դասեր Lessons in Chemistry (Уроки химии) (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

2023, Քիմիայի դասեր 8 серий
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

1950-ականներին Էլիզաբեթ Զոթի գիտնական դառնալու երազանքը բախվում է հասարակական կարծիքին, ըստ որի՝ կանանց տեղը միայն տնային ոլորտում է: Նա համաձայնում է աշխատել հեռուստատեսային խոհարարական շոուում եւ մտադիր է ուշադրությունից զրկված տնային տնտեսուհիներին, սովորեցնել ոչ միայն բաղադրատոմսեր:

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Քիմիայի դասեր Lessons in Chemistry (Уроки химии)»