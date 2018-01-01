Лэндмен (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
2024, Лэндмен. Сезон 1 1 серия
Драма18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Мидленд-Одесса, Техас. Лэндмен Томми Норрис работает на нефтяную компанию M-TEX Oil. Каждый день ему приходится решать различные проблемы, разбираясь с мексиканскими картелями, полицейскими, федералами, конкурирующими компаниями и землевладельцами, а также с бывшей женой и двумя взрослыми детьми.
Сериал Лэндмен 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- СТРежиссёр
Стефен
Т. Кэй
- Режиссёр
Тейлор
Шеридан
- Актёр
Колм
Фиор
- МРАктриса
Мишель
Рэндольф
- Актриса
Деми
Мур
- Актриса
Эли
Лартер
- Актёр
Майкл
Пенья
- ДЛАктёр
Джейкоб
Лофленд
- Актёр
Джон
Хэмм
- КУАктриса
Кайла
Уоллес
- МКАктёр
Марк
Колли
- Актёр
Билли
Боб Торнтон
- Сценарист
Тейлор
Шеридан
- Продюсер
Тейлор
Шеридан
- РБПродюсер
Рон
Бёркл
- МАХудожник
Майкл
Аллен Гловер
- ЭФХудожница
Эми
Фраззини
- ЧГМонтажёр
Чад
Галстер
- КГМонтажёр
Кристофер
Гэй
- ИСМонтажёр
Ишай
Сеттон
- ЭЛКомпозитор
Эндрю
Локингтон