Лэндмен (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Мидленд-Одесса, Техас. Лэндмен Томми Норрис работает на нефтяную компанию M-TEX Oil. Каждый день ему приходится решать различные проблемы, разбираясь с мексиканскими картелями, полицейскими, федералами, конкурирующими компаниями и землевладельцами, а также с бывшей женой и двумя взрослыми детьми.



