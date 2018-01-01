Wink
LEGO: Звездные войны. Сопротивление растет. Короткие истории
1-й сезон

LEGO: Звездные войны. Сопротивление растет. Короткие истории (мультсериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

7.92016, LEGO Star Wars: The Resistance Rises 5 серий
Мультсериалы, Приключения6+

О сериале

Отважное движение Сопротивление героически сражается против грозного Первого Ордена. Не зная о том, что Первый Орден построил смертельное супер оружие, Сопротивление должно спасти одного из своих самых важных лидеров, которого держат в плену на борту вражеского Звездного Разрушителя…

Страна
Дания, США
Жанр
Комедия, Фантастика, Приключения, Мультсериалы

Рейтинг

6.2 IMDb