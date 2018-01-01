Wink
LEGO: Звездные войны. Приключения изобретателей
2-й сезон

LEGO: Звездные войны. Приключения изобретателей (мультсериал, 2017) сезон 2 смотреть онлайн

8.02017, Lego Star Wars: The Freemaker Adventures 13 серий
6+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

События мультсериала разворачиваются между V и VI эпизодами саги «Звeздные Войны». В центре сюжета – увлекательные приключения дружной семьи изобретателей Фримейкеров. Когда младший из них – Рован – находит мощное оружие, за которым охотится Дарт Вейдер, жизнь всей семьи переворачивается с ног на голову. Теперь перед Фримейкерами стоит важная миссия – восстановление спокойствия и свободы в Галактике!

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Приключения, Мультсериалы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «LEGO: Звездные войны. Приключения изобретателей»