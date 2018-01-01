LEGO: Звездные войны. Приключения изобретателей (мультсериал, 2017) сезон 2 смотреть онлайн
8.02017, Lego Star Wars: The Freemaker Adventures 13 серий
Мультсериалы, Фантастика6+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
События мультсериала разворачиваются между V и VI эпизодами саги «Звeздные Войны». В центре сюжета – увлекательные приключения дружной семьи изобретателей Фримейкеров. Когда младший из них – Рован – находит мощное оружие, за которым охотится Дарт Вейдер, жизнь всей семьи переворачивается с ног на голову. Теперь перед Фримейкерами стоит важная миссия – восстановление спокойствия и свободы в Галактике!
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Приключения, Мультсериалы
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.3 IMDb
- МХРежиссёр
Майкл
Хэгнер
- ФБРежиссёр
Фредерик
Будольф-Ларсен
- МСРежиссёр
Мартин
Сков
- ВЛАктриса
Ванесса
Ленгиз
- НКАктёр
Николас
Канту
- МВАктёр
Мэттью
Вуд
- ЮБАктёр
Юджин
Бирд
- ТДАктёр
Тревор
Дивэлл
- МСАктёр
Мэтт
Слоун
- ГГАктриса
Грэй
Гриффин
- ДСАктёр
Дэна
Снайдер
- КБАктёр
Кори
Бертон
- ДУАктёр
Джеймс
Урбаняк
- ККАктёр
Кристиан
Коллингвуд
- БМСценарист
Билл
Моц
- БРСценарист
Боб
Рот
- КБСценарист
Кэрри
Бек
- КБПродюсер
Кэрри
Бек
- ВУАктриса дубляжа
Василиса
Ушакова
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Семенов
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- КПАктёр дубляжа
Константин
Панченко
- ВААктёр дубляжа
Владимир
Артемов
- ЙУХудожник
Йонас
Уссинг
- КХМонтажёр
Кристиан
Хоскъёльд
- МККомпозитор
Майк
Крамер