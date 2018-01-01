Легион (сериал, 2017) сезон 2 смотреть онлайн

Второй сезон фантастического сериала от Марвел «Легион» продолжит рассказывать о парне Дэвиде Хэллере, который обладает необычной сверхъестественной силой.



Практически всю жизнь Дэвид был изгоем общества, после того, как ему поставили диагноз шизофрения. Сменив не один десяток докторов и клиник, в конечном итоге Дэвид оказался в психиатрической клинике «Клокворкс». Там он встретил таинственную девушку по имени Сидни Баррет, вследствие чего у него появилась возможность выяснить кем он на самом деле является. Сумевший скрыться от правительственных агентов Дэвид оказался в Саммерленде, месте где людям со сверхъестественными возможностями предоставляют безопасное место. С помощью новых союзников, Дэвид сумел погрузится в свое прошлое и выяснить факты, которые имели важное значение и были скрыты от него. Вскоре попытка Дэвида вызволить сестру из третьего дивизиона привели к трагическим последствиям.

