Легион (сериал, 2017) сезон 2 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Второй сезон фантастического сериала от Марвел «Легион» продолжит рассказывать о парне Дэвиде Хэллере, который обладает необычной сверхъестественной силой.
Практически всю жизнь Дэвид был изгоем общества, после того, как ему поставили диагноз шизофрения. Сменив не один десяток докторов и клиник, в конечном итоге Дэвид оказался в психиатрической клинике «Клокворкс». Там он встретил таинственную девушку по имени Сидни Баррет, вследствие чего у него появилась возможность выяснить кем он на самом деле является. Сумевший скрыться от правительственных агентов Дэвид оказался в Саммерленде, месте где людям со сверхъестественными возможностями предоставляют безопасное место. С помощью новых союзников, Дэвид сумел погрузится в свое прошлое и выяснить факты, которые имели важное значение и были скрыты от него. Вскоре попытка Дэвида вызволить сестру из третьего дивизиона привели к трагическим последствиям.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Драма, Триллер
Рейтинг
- ДКРежиссёр
Джон
Камерон
- Режиссёр
Ной
Хоули
- Режиссёр
Тим
Милантс
- МАРежиссёр
Майкл
Аппендаль
- Актёр
Дэн
Стивенс
- РКАктриса
Рэйчел
Келлер
- Актриса
Обри
Плаза
- Актёр
Билл
Ирвин
- Актёр
Джереми
Харрис
- ЭМАктриса
Эмбер
Мидфандер
- Актёр
Хеймиш
Линклейтер
- ДСАктриса
Джин
Смарт
- ННАктёр
Навид
Негабан
- Актёр
Джемейн
Клемент
- Сценарист
Крис
Клэрмонт
- Сценарист
Ной
Хоули
- БССценарист
Билл
Сенкевич
- НХСценарист
Натаниэл
Халперн
- ДКПродюсер
Джон
Камерон
- Продюсер
Ной
Хоули
- РКПродюсер
Режис
Кимбл
- Продюсер
Саймон
Кинберг
- НРХудожник
Ник
Рэлбовски
- РЛХудожница
Рэйчел
Л. Рокстрох
- ДАХудожник
Джон
Альварес
- РКМонтажёр
Режис
Кимбл
- ДГОператор
Дана
Гонсалес
- ПМОператор
Полли
Морган
- КРОператор
Крейг
Роблески
- ЭМОператор
Эрик
Мессершмидт
- ДРКомпозитор
Джефф
Руссо