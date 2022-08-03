Дэвиду Халлеру в детстве поставили диагноз «шизофрения». На самом деле он мутант и сын Чарльза Хавьера, обладающий разными необычными способностями, например, телепатией и телекинезом. Все детство он провел в психиатрических клиниках, в одной из них он встречает девушку своей мечты Сид с аналогичным диагнозом. Она заставляет его начать сомневаться, действительно ли он болен или реальность не такая, как ему внушали. Дэвида и Сид лечит психиатр Мелани Бёрд, которая легко пользуется нетрадиционными средствами для достижения своих целей.



На стороне Дэвида остается его друг Ленни, остающийся неисправимым оптимистом, несмотря на зависимость от наркотиков и алкоголя и скверный характер. Сохранять позитивный настрой пытается и старшая сестра Дэвида Эми. Она считает, что в отличие от брата, она абсолютно нормальная, но она постоянно сомневается в этом.

