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Легион
1-й сезон

Легион (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

7.92017, Legion 8 серий
Фантастика, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Дэвиду Халлеру в детстве поставили диагноз «шизофрения». На самом деле он мутант и сын Чарльза Хавьера, обладающий разными необычными способностями, например, телепатией и телекинезом. Все детство он провел в психиатрических клиниках, в одной из них он встречает девушку своей мечты Сид с аналогичным диагнозом. Она заставляет его начать сомневаться, действительно ли он болен или реальность не такая, как ему внушали. Дэвида и Сид лечит психиатр Мелани Бёрд, которая легко пользуется нетрадиционными средствами для достижения своих целей.

На стороне Дэвида остается его друг Ленни, остающийся неисправимым оптимистом, несмотря на зависимость от наркотиков и алкоголя и скверный характер. Сохранять позитивный настрой пытается и старшая сестра Дэвида Эми. Она считает, что в отличие от брата, она абсолютно нормальная, но она постоянно сомневается в этом.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Драма, Триллер

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Легион»