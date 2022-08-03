Легион (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн
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О сериале
Дэвиду Халлеру в детстве поставили диагноз «шизофрения». На самом деле он мутант и сын Чарльза Хавьера, обладающий разными необычными способностями, например, телепатией и телекинезом. Все детство он провел в психиатрических клиниках, в одной из них он встречает девушку своей мечты Сид с аналогичным диагнозом. Она заставляет его начать сомневаться, действительно ли он болен или реальность не такая, как ему внушали. Дэвида и Сид лечит психиатр Мелани Бёрд, которая легко пользуется нетрадиционными средствами для достижения своих целей.
На стороне Дэвида остается его друг Ленни, остающийся неисправимым оптимистом, несмотря на зависимость от наркотиков и алкоголя и скверный характер. Сохранять позитивный настрой пытается и старшая сестра Дэвида Эми. Она считает, что в отличие от брата, она абсолютно нормальная, но она постоянно сомневается в этом.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Драма, Триллер
Рейтинг
- ДКРежиссёр
Джон
Камерон
- Режиссёр
Ной
Хоули
- Режиссёр
Тим
Милантс
- МАРежиссёр
Майкл
Аппендаль
- Актёр
Дэн
Стивенс
- РКАктриса
Рэйчел
Келлер
- Актриса
Обри
Плаза
- Актёр
Билл
Ирвин
- Актёр
Джереми
Харрис
- ЭМАктриса
Эмбер
Мидфандер
- Актёр
Хеймиш
Линклейтер
- ДСАктриса
Джин
Смарт
- ННАктёр
Навид
Негабан
- Актёр
Джемейн
Клемент
- Сценарист
Крис
Клэрмонт
- Сценарист
Ной
Хоули
- БССценарист
Билл
Сенкевич
- НХСценарист
Натаниэл
Халперн
- ДКПродюсер
Джон
Камерон
- Продюсер
Ной
Хоули
- РКПродюсер
Режис
Кимбл
- Продюсер
Саймон
Кинберг
- НРХудожник
Ник
Рэлбовски
- РЛХудожница
Рэйчел
Л. Рокстрох
- ДАХудожник
Джон
Альварес
- РКМонтажёр
Режис
Кимбл
- ДГОператор
Дана
Гонсалес
- ПМОператор
Полли
Морган
- КРОператор
Крейг
Роблески
- ЭМОператор
Эрик
Мессершмидт
- ДРКомпозитор
Джефф
Руссо